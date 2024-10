14.000 Euro Schaden: Zwei Einbrüche im Ingolstädter Süden

Bei Einbrüchen in zwei Gebäude im Ingolstädter Süden ist ein hoher Schaden entstanden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. In der Nacht vom 29. September auf den 30. September ereigneten sich im Süden Ingolstadts zwei Einbrüche. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Gegen 3.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Gaststätte an der Elisabethstraße. Es entstand kein Entwendungsschaden.

Hoher Schaden nach Einbrüchen im Ingolstädter Süden

Nur eine Dreiviertelstunde später schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe einer Werkstatt am Pulverl ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. In der Folge wurden ein Standtresor und eine Geldkassette entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (AZ)