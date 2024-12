14-Jähriger flüchtet mit Roller vor Polizei

Polizeibeamte stellten am Dienstag gegen 20 Uhr in der Liegnitzer Straße in Ingolstadt einen Rollerfahrer fest. Als dieser die Beamten wahrnahm, versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen und ergriff die Flucht. Nach einer kurz andauernden Verfolgungsfahrt konnte der 14-jährige Rollerfahrer allerdings gestoppt werden. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann für das Fahrzeug keine Fahrerlaubnis. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Roller vor Kurzem entwendet worden war. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der Jugendliche an seine Mutter übergeben werden, ein Strafverfahren wird eingeleitet. (AZ)

