15-Jährige nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Eine 15-jährige Schülerin fuhr am Freitagabend gegen 18.45 Uhr fuhr mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Goethestraße in Ingolstadt stadteinwärts. Bei dieser Fahrt blieb die Schülerin plötzlich ohne Fremdeinwirkung an einer Bordsteinkante hängen und kam mit ihrem E-Scooter zu Fall, berichtet die Polizei. Hierbei schlug sie mit dem Kopf auf die Bordsteinkante auf und verletzte sich schwer. Wegen Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma wurde das Mädchen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern der 15-jährigen Schülerin wurden von dem Unfall umgehend in Kenntnis gesetzt. (AZ)

