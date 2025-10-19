Erst bedroht, dann gesprüht: 17-Jähriger verletzt Passanten mit Pfefferspray

In der Nacht auf Sonntag gab es gegen 0.30 Uhr einen laut Polizei „gefährlichen Zwischenfall“ in der Ingolstädter Innenstadt. Dabei hat ein 17-Jähriger einen Passanten mit Pfefferspray verletzt.

Ein 17-Jähriger zückte in Ingolstadt eine Pfefferspray-Pistole

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Jugendliche zunächst mit zwei Männern in einen Streit. In dessen Verlauf zog er einen pistolenähnlichen Gegenstand und bedrohte einen der Männer mit den Worten, er werde ihn „abknallen“. Die beiden Männer zogen sich daraufhin zurück und informierten eine Polizeistreife, die sich gerade in der Nähe befand.

Noch bevor die Beamten eintrafen, geriet der 17-Jährige mit einem weiteren Passanten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung „schoss“ er dem unbeteiligten Mann aus kurzer Distanz Reizstoff direkt ins Gesicht. Dabei erlitt das Opfer laut Polizei erhebliche Reizungen im Gesichtsbereich und an den Augen und musste medizinisch versorgt werden.

Die Ingolstädter Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen wegen der Pfefferspray-Attacke

Bei dem verwendeten Gegenstand handelte es sich um eine sogenannte Pfefferspray-Pistole, die grundsätzlich zur Tierabwehr bestimmt ist, jedoch unter bestimmten Umständen zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Der 17-Jährige versuchte zunächst, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung dauern an. (AZ)