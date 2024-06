30 Jahre THI: Hochschule feiert mit "ON Campus Festival"

Die Technische Hochschule Ingolstadt wird 30 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums gibt es ein buntes Programm mit Kinderuni-Vorlesungen, aber auch DJs.

Ein Festakt mit Staatsminister Markus Blume, Wissenschaft zum Anfassen und Party bis spät in die Nacht - die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) feiert ihr Jubiläum am Freitag, 7. Juni, mit einem bunten Programm für Jung und Alt.

Bei einem Festakt im Congress Centrum Ingolstadt für die Mitarbeitenden blicken unter anderem Staatsminister Markus Blume, Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf und THI-Präsident Professor Walter Schober auf 30 Jahre THI zurück. Danach öffnet die Hochschule ab 15.30 Uhr ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Beim "ON Campus Festival" erwartet die Besucherinnen und Besucher eine bunte Mischung aus Wissenschaft zum Mitmachen, Kunst, Familienprogramm und Party. Der Eintritt ist frei.

Beim "On Campus Festival" an der THI gibt es Vorlesungen für Kinder

Das Fest bietet vielfältige Einblicke in das Hochschulleben, verbunden mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen für Kinder und Erwachsene. So kann man die verschiedenen Forschungsbereiche der THI hautnah erleben, zum Beispiel bei Führungen und Experimenten in den Labors. Viele Programmpunkte richten sich speziell an Kinder und Jugendliche. In Kinderuni-Vorlesungen erklären Professorinnen und Professoren wissenschaftliche Zusammenhänge kindgerecht.

Außerdem werden zahlreiche Workshops angeboten, zum Beispiel zur Herstellung von Naturkosmetik oder Schmuck. Darüber hinaus gibt es einen Surf-Simulator, auf dem man ausprobieren kann, wie lange man sich auf einer Welle halten kann.

Ab 17 Uhr locken Summer Vibes und Drinks zu den Klängen von DJ Sonic und DJ Den. Ab 21 Uhr legen dann DJ Wamax und DJ Chef Curry auf. Die große Foodtruck-Area bietet leckere Burger, Falafel, Langos, Pizza und vieles mehr. Außerdem gibt es Zuckerwatte, Popcorn und Crêpes. Bars versorgen die Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über mit kühlen Getränken.

Es werden 5000 Besucher an der Technischen Hochschule Ingolstadt erwartet

„Wir feiern 30 Jahre THI – feiern Sie mit! Auf dem ON Campus Festival erwarten wir über 5000 Besucherinnen und Besucher“, betont THI-Präsident Professor Walter Schober. „Wir wollen allen Interessierten Wissenschaft näherbringen und gemeinsam mit unseren Partnern einen spannenden und unterhaltsamen Tag an der THI verbringen.“

Das Festival ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, Parkplätze stehen in der benachbarten Congress-Tiefgarage zur Ver-fügung. Vom Volksfestparkplatz sowie vom Zentralen Omnibusbahn-hof Ingolstadt ist die THI in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Das vollständige Programm gibt es unter: www.thi.de/on. (AZ)