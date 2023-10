An der Technischen Hochschule kann man künftig promovieren

Die THI wird Promotionszentrum. Was das Besondere daran ist und was in Ingolstadt einzigartig ist.

An den bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW) und Technischen Hochschulen (TH) werden elf Promotionszentren eingerichtet. Als einzige Hochschule in Bayern bekommt die THI zwei von ihnen in alleiniger Verantwortung als sogenannte Sitzhochschule. Die Promotionszentren werden in den besonders forschungsstarken Bereichen Künstliche Intelligenz/Informatik und Ingenieurswissenschaften eingerichtet.

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler können künftig direkt an der THI promovieren. Bisher waren nur kooperative Promotionen unter Leitung von Universitäten möglich. Das im Januar dieses Jahres in Kraft getretene Bayerische Hochschulinnovationsgesetz BayHIG hat das Promotionsrecht auch bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs/THs) eröffnet. In einem hochkarätig besetzen Begutachtungsverfahren konnte die THI gleich mit zwei eigenständigen Promotionszentren überzeugen, gibt die THI in einer Pressemitteilung bekannt.

Promotionszentrum in Ingolstadt: THI-Präsident stolz auf die Auszeichnung

Für THI-Präsident Professor Walter Schober ist es eine besondere Auszeichnung, dass die THI als einzige bayerische Hochschule zwei eigenständige Promotionszentren führen kann. „Die Verleihung des Promotionsrechts ist die Folge der Forschungsstärke, die unsere Professorinnen und Professoren an der THI auszeichnet. Ich freue mich, dass wir damit unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern damit den direkten Weg zur Promotion an der THI eröffnen können. Der lange Weg zu einem eigenständigen Promotionsrecht ist damit für die THI erfolgreich am Ziel angelangt.“ Auch Professor Christian Facchi, Leiter der neu geschaffenen Doctoral School und einer von bundesweit drei Vertretern von Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Wissenschaftsrat, beschreibt die Vorzüge dieser Entwicklung folgendermaßen: „Nach über 100 erfolgreichen kooperativen Promotionen können wir endlich eigenständige Promotionen durchführen. Damit hat die THI einen signifikanten strategischen Vorteil, der sich insbesondere bei der Besetzung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zeigen wird.“

Wissenschaftsminister Markus Blume verkündete die elf Promotionszentren in einer Presseerklärung heute: „Unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen haben sich als herausragende Forschungseinrichtungen etabliert. Es ist logische Folge, dass sie nun auch das Promotionsrecht erhalten. Die Qualität der eingereichten Konzepte ist extrem überzeugend.“

Das Promotionsrecht ist ein Meilenstein in der Geschichte der THI, heißt es von Seiten der Hochschule. Es stärke den Wissenschafts- und Technologiestandort Ingolstadt und setze positive Impulse für die gesamte Region. (AZ)