Auffahrunfall am Audi-Kreisel

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Neuburger Straße in Ingolstadt beim dortigen „Audi-Kreisel“ ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge fuhren in Kolonne und wollten in den Kreisverkehr einbiegen. Das erste Fahrzeug musste verkehrsbedingt anhalten, berichtet die Polizei. Die beiden dahinterfahrenden Autos hielten ebenfalls an. Das letzte Fahrzeug fuhr auf und schob die drei Fahrzeuge ineinander. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro ist entstanden. (AZ)