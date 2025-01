Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag gegen 13.45 Uhr wollte eine 60-jährige Autofahrerin auf der B 13 kurz vor Manching nach links in die Immelmannstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrer, teilt die Polizei mit. Es kam zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen der Gegenverkehr gegen die dortige Ampelanlage sowie zwei Verkehrsschilder prallte und der Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro entstanden ist, waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

Manching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis