Als 1982 mit der Eröffnung des Klinikums in Ingolstadt in den dortigen Räumlichkeiten auch die Psychiatrie in Betrieb genommen wurde, sorgte das für Aufsehen. Denn eine psychiatrische Einrichtung, die in ein großes Krankenhaus mit vielen verschiedenen medizinischen Disziplinen eingebettet ist, war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.

