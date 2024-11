Bei der Eröffnung der Jazztage greift selbst Wolfgang Haffner zu den Sticks

Mit dem weltweit bekannten Schlagzeuger Wolfgang Haffner haben die Ingolstädter Jazztage einen äußerst prominenten neuen künstlerischen Leiter, nachdem Jan Rottau sich im vergangenen Jahr zur Ruhe gesetzt hat. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt hat der in Franken lebende Künstler ein Programm gestaltet, das herausragende Musikerinnen und Musiker und auch die so genannte „junge Jazz-Szene“ miteinander vereint. Bei den Jazzpartys im schmucken Maritim Hotel, den bewährten Formaten, „Jazz in der Pius- Kirche“, Jazz in den Kneipen – 14 Altstadtkneipen nehmen in diesem Jahr daran teil – und den Highlight-Konzerten wird Jazz in allen Facetten zu erleben sein.

