Betriebsratschef Schlagbauer: "Bei Audi herrscht zum Teil Tohuwabohu"

Plus Seit November ist Jörg Schlagbauer neuer Gesamtbetriebsratschef bei Audi. Er fordert schlankere Strukturen und sagt: "Audi muss wieder ein Schnellboot werden."

Sie sind in turbulenten Zeiten bei Audi Betriebsratschef geworden. Wie erleben Sie die Stimmung bei den Beschäftigten?



Jörg Schlagbauer: Seit September 2015 ist die Welt bei Audi nicht mehr die, die sie vorher war. Auf die Dieselkrise folgte Corona, dann kam der Ukraine-Krieg. Alle würden sich wieder einen Normalmodus wünschen, bei dem man nicht in einer gewissen Sorge um die Firma sein muss. Denn die Audianer sorgen sich schon um ihre Vier Ringe und auch wir als Betriebsrat machen uns Gedanken, wie es weitergeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir zwar die richtigen Produkte haben und auch eine starke Technische Entwicklung, die auch weiterhin den Vorsprung durch Technik leben kann. Nur haben wir im Moment das Problem, dass wir augenblicklich leider keine neuen Fahrzeuge an die Kunden bringen können. Das verfolgen wir schon mit Sorge. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir die Strahlkraft und den Glanz, den die Marke hat, bald wieder entfalten können.

Bei der Elektromobilität hinkt Audi der Konkurrenz hinterher. Der Audi Q6 e-tron kommt mit zweijähriger Verspätung auf den Markt. Gilt der Slogan "Vorsprung durch Technik" bei Audi überhaupt noch? Oder braucht Audi einen neuen?



Jörg Schlagbauer: Es wäre schlimm, wenn wir einen neuen bräuchten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass wir "Vorsprung durch Technik" nicht nur als Slogan haben, sondern dass die Kunden diesen Vorsprung in den Autos wieder erleben können. Wir haben den Vorstand aufgefordert, dass er dieses Tohuwabohu, das bei Audi zum Teil vorherrscht, wieder aufräumt. Wir wollen wieder eine klare, einfache und verständliche Strategie erkennen, die sowohl diesen technischen Anspruch hat, die den Audianern aber auch zeigt, wofür sie in der Früh aufstehen und in die Firma kommen. Die Audianer möchten am Stammtisch wieder stolz sagen können: "So, jetzt hat das Auto einen Anlauf gemacht und das ist ein richtig rattenscharfes Auto, das wir wieder auf die Straße gebracht haben." Ich mache mir keine Sorgen, dass die Audianer das nicht mehr könnten. Wir müssen nur zeigen, dass wir in der Firma die Strukturen haben, dass wir das auch wieder hinbringen.

