Betriebsunfall: Kranführer aus Eichstätt stirbt

Ein Mann wird unter einer tonnenschweren Last begraben, weil sich an seinem Kran eine Verankerung gelöst hatte.

Bei Verladearbeiten mit einem Kran wurde am Freitagvormittag ein Arbeiter in Ingolstadt tödlich verletzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, sollte der 44-jährige Kranführer ein Trafohäuschen abbauen. Gegen 11 Uhr war er deshalb damit beschäftigt, es aus seinem Fundament zu heben und auf sein Fahrzeug aufzuladen. Der Mann steuerte dabei die Kranvorrichtung eines Lastwagens über eine Funkanlage, die er mit sich trug, während er neben dem aufzuladenden Trafohäuschen stand.

Tödlicher Unfall in Ingolstadt: Arbeiter stirbt

Während dieses Vorgangs löste sich die Verankerung der Hebevorrichtung. Als Grund nennt die Polizei Materialversagen. Der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Kranführer wurde unter der tonnenschweren, herabfallenden Last begraben und konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor. (nr)