Betrunken auf dem E-Scooter: Mann verletzt sich bei Sturz schwer

Ein 60-jähriger Mann stürzt in Haunwöhr schwer mit einem E-Scooter. Zwei Passanten leisten sofort Erste Hilfe.

Ein 60-Jähriger hat sich am Mittwoch gegen 1 Uhr nach einem Sturz mit einem E-Scooter in der Schrobenhausener Straße in Haunwöhr schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, war beim Verlassen des Kreisverkehrs über einen Absatz gefahren. Beim Sturz prallte der Mann mit dem Kopf auf den Asphalt und verlor dabei sein Bewusstsein. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer fanden den Auerbacher, leisteten vorbildlich sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.

Polizei stellt Alkoholgeruch bei Verletztem in Ingolstadt fest

Bei der Unfallaufnahme der Polizeiinspektion Ingolstadt wurde beim Verunglückten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und hierfür eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)