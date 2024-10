Betrunkener Fahrer kollidiert mit einem haltenden Taxi

Am Freitagabend gegen 20.10 Uhr ist es in Ingolstadt zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Pritschenwagen auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Zeitgleich hielt eine 58-jährige Taxifahrerin am Straßenrand, um ihre Fahrgäste aussteigen zu lassen.

Ein Taxigast wurde in Ingolstadt bei einem Unfall verletzt

Als eine 69-jährige Inderin auf der linken Seite aus dem Taxi stieg, wurde sie vom Kleintransporter erfasst und an der linken Hand verletzt. Außerdem kollidiert das Fahrzeug mit der Taxi-Tür. Die weiteren Insassen und der Unfallverursacher blieben unverletzt. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden am Pritschenaufbau in Höhe von rund 1000 Euro und am Taxi wurde die Fond-Tür beschädigt. Hier entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der 46-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)