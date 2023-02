Ingolstadt

vor 3 Min.

Cariad-Beschäftigte streiken – Problem bei Wacker-Neuson

Plus Acht Prozent, Inflationsausgleich und Gewinnbeteiligung: Die Cariad-Belegschaft in Ingolstadt will mehr vom Kuchen. Derweil sorgt Wacker-Neuson-Chef Karl Tragl für einen Eklat.

Von Manfred Dittenhofer

"Ohne unsere Software verkauft ihr bald kein Auto mehr!" Die Sprechchöre hallten am Donnerstagvormittag über die IN-Campus Allee vor dem Firmensitz der Cariad SE. Das Softwareunternehmen, eine Tochter des VW-Konzerns, wurde für knapp zwei Stunden bestreikt. Damit wollten die Beschäftigten der Metallindustrie zusammen mit der IG Metall ihren Forderungen Nachdruck verleihen: acht Prozent mehr Lohn, die vollen 3000 Euro Inflationsausgleich und auch eine Gewinnbeteiligung. Für Aufsehen bei der IG Metall sorgt eine Entscheidung von Wacker-Neuson-Chef Karl Tragl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen