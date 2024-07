Chaosfahrt mit 3,6 Promille endet in Ingolstadt in Gewahrsam

Ein 49-jähriger Ungar hat am Sonntag die Polizei in Aufruhr versetzt. Zunächst teilten gegen 14 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 9 in Richtung München einen Schlangenlinienfahrer mit. Das Auto kam laut Zeugen mehrmals auf den Grünstreifen der Mittelleitplanke, zeigte ruckartige Lenkbewegungen und benötigte zwei Fahrspuren. Einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer hätte der Fahrer beinahe gerammt. Dieser konnte jedoch durch starkes Bremsen und Ausweichen eine Kollision verhindern. Der 49-Jährige fuhr an der Ausfahrt Lenting ab und über Hepberg weiter in Richtung Denkendorf.

Polizei findet beim 49-Jährigen ein Messer

In Hepberg kam der Fahrer laut Zeugen mehrmals in den Gegenverkehr und befuhr den Gehweg. Dabei hätte er beinahe einen Fahrradfahrer angefahren. Im Rahmen der Fahndung wurde das Auto in Denkendorf durch eine Streife der Bundespolizei gestoppt. Bei dem 49-Jährigen, der seinen Wohnsitz in Finnland hat, wurde sofort eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Einen Test verweigerte er jedoch. Dazu fand die Polizei im Fahrzeug ein verbotenes Messer. Die weitere Sachbearbeitung übernahm eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt. Der Fahrer zeigte sich äußerst gereizt und aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Auf der Dienststelle der Verkehrspolizei leistete der Mann Widerstand gegen die Blutentnahme und beleidigte die anwesenden Polizisten verbal und spuckte in deren Richtung.

Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen und Geschädigten

Aufgrund der massiven Alkoholisierung wurde der 49-Jährige in Gewahrsam genommen. In der Zelle randalierte er weiter und schlug seinen eigenen Kopf mehrmals gegen ein Fenster. Beim letzten Kopfstoß gegen die Wand wurde er bewusstlos und erlitt eine Verletzung am Kopf. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde der Mann mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort ergab ein Alkotest einen Wert über 3,6 Promille. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet nun Geschädigte und Zeugen, sich unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)