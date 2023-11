Das beschäftigte die Polizei in der Halloween-Nacht

Manche warfen Eier, andere drangsalierten eine Gruppe von Mädchen, die Süßigkeiten sammelten. Welche Zwischenfälle es in der Region an Halloween gab.

Jedes Jahr wird am 31. Oktober Halloween gefeiert, inzwischen auch in Deutschland. Kinder verkleiden sich, klingeln an den Haustüren und sammeln Süßigkeiten. Manche nutzen diese Nacht vor Allerheiligen aber auch für Streiche. Nicht immer sind sie harmlos. Teilweise ist dann auch die Polizei gefragt. Was war Dienstagabend in der Region los?

Gegen 19.45 Uhr wurden rohe Eier gegen die Hauswand eines Anwesens in der Konsteiner Straße in Wellheim geworfen. Laut dem Besitzer des Anwesens muss die Fassade aufwändig gereinigt und die Farbe erneuert werden, weshalb ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden ist. In Eichstätt wurden gegen 21.15 Uhr ebenfalls rohe Eier gegen ein Anwesen am Franz-Xaver-Platz geworfen, berichtet die Polizei. Veranwortlich ist mutmaßlich eine Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen, die anschließend über die Spitalbrücke in die Innenstadt wegrannte. Durch die Eier wurden eine Fensterscheibe und die Außenbestuhlung einer Bäckerei beschmutzt. Auch hier muss beides gereinigt werden. Sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen.

Halloween in Pfaffenhofen: Jugendliche schneiden Tasche eines Mädchens auf

In Pfaffenhofen war gegen 19.15 Uhr eine Mädchengruppe im Alter von 13 bis 14 Jahren im Stadtgebiet unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. In der Joseph-Fraunhofer-Straße näherte sich den Mädchen eine Gruppe männlicher Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die Jugendlichen waren teilweise vermummt. Die Gruppe drangsalierte die Mädchen, heißt es im Polizeibericht. Einer aus der Gruppe zog ein Messer und schnitt die mitgeführte Tüte des einen Mädchens durch. Ein weiterer Täter aus der Jungengruppe schlug auf ein anderes Mädchen ein. Dieses wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 entgegen.

Auch in Stammham waren zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren von Haus zu Haus unterwegs, als ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Auto dicht an den beiden Kindern vorbeifuhr, sodass diese ausweichen mussten. Anschließend wurden die beiden Kinder von dem Mann bedroht. Vor Ort habe der Autofahrer auch noch einen Joint geraucht, ehe er sich vom Tatort entfernte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen, teilt die Polizei mit.

Eine verhältnismäßig ruhige Nacht auf den Feiertag Allerheiligen meldeten die Dienststellen im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Einsatzaufkommen in der Halloweennacht war vergleichbar mit anderen Nächten am Wochenende, heißt es seitens des Präsidiums.

Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldet relativ ruhige Nacht

Insgesamt rückten die Beamtinnen und Beamten zu 132 Einsätzen aus. Dabei wurden sie zu 53 Ruhestörungen gerufen. In 20 Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 17.500 Euro aufgenommen. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 21 Mal, dabei wurden 21 Personen verletzt. Bei drei Einsätzen wurden Einsatzkräfte tätlich angegriffen und davon zwei jeweils leicht verletzt. In der Nacht wurden 38 Verkehrsunfälle aufgenommen. Sechs Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 157.000 Euro.

Besonders herausragend war eine Brandstiftung in Markt Schwaben. Hier hatten Unbekannte den Altpapiercontainer einer Wertstoffinsel an der Emerenz-Meier-Straße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig ablöschen, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zudem wurde am Schloßplatz in Markt Schwaben durch Unbekannte eine Mülltonne angezündet. Hierbei entstand etwa 1000 Euro Sachschaden. In Poing wurde ein Postkasten der Deutschen Post durch Unbekannte gesprengt. Hierdurch wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. (dopf)