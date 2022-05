Ingolstadt

vor 2 Min.

Das Ingolstädter Brigk soll ein digitaler Leuchtturm sein

Start für das Digitale Gründerzentrum Brigk im Kavalier Dalwigk in Ingolstadt (von links): INKO-Bau-Geschäftsführer Nicolai Fall, Brigk-Geschäftsführer Franz Glatz, Vize-Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll, THI-Präsident Walter Schober, Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, Ingolstadts OB Christian Scharpf. IHK-Geschäftsstellenleiterin Elke Christian, der Ingolstädter Landtagsabgeordnete Alfred Grob sowie Michael Buthut vom Brigk.

Plus Ein Innovationstreiber für die ganze Region soll das digitale Gründerzentrum Brigk in Ingolstadt sein. Jetzt war Eröffnung im historischen Kavalier Dalwigk.

Von Luzia Grasser

Neu ist das Brigk nicht mehr, fünf Jahre lang war das digitale Gründerzentrum im ehemaligen Koboldblock Am Stein untergebracht. Jetzt aber sind die Gründerinnen und Gründer dorthin umgezogen, wohin sie schon immer wollten: Auf das ehemalige Gießereigelände. Der Neubau samt hohem Turm soll im kommenden Jahr fertiggestellt sein, doch das historische Kavalier Dalwigk ist bereits größtenteils fertig saniert. Am Donnerstag nun wurde der Umzug gefeiert. Doch die Feierlichkeiten sind noch längst nicht vorbei. Am Freitag und Samstag geht es weiter mit dem Stromaufwärts-Festival.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen