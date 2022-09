Das neue MRT schwebt am Klinikum Ingolstadt mit dem Kran ein

Das Klinikum Ingolstadt hat eines der modernsten MRT-Geräte bekommen. Das 3-Tesla-Gerät musste mit einem Kran angeliefert werden.

Vor Kurzem hat das Klinikum Ingolstadt eines der modernsten und leistungsstärksten Geräte für die Magnetresonanztomografie (MRT) erhalten. Profitieren sollen davon besonders Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark. Zudem soll mit dem Gerät auch die Forschung vorangetrieben werden.

Das Klinikum Ingolstadt hat eines der modernsten und besonders leistungsstarken Geräte für die Magnetresonanztomografie (MRT) erhalten. Foto: Klinikum Ingolstadt

Am Klinikum Ingolstadt gibt es einen neuen Kernspintomografen

Der neue Kernspintomograf ist laut Klinikum besonders geeignet für die neuroradiologische Diagnostik, die sich mit dem Nervensystem des Menschen beschäftigt. Besonders Menschen mit einem Schlaganfall, bei Verdacht auf einen Gehirntumor oder auf Demenz können damit schneller und genauer als bisher untersucht werden. "Das ist bei diesen Erkrankungen von großer Bedeutung, da sie beim Patienten besondere Ängste auslösen und die präzisere Diagnose eine zielgerichtetere Behandlung erleichtert", erklärt Dr. Hendrik Janssen, Direktor des Instituts für Neuroradiologie am Klinikum Ingolstadt.

Allein der Magnet des MRT-Geräts wiegt acht Tonnen. Foto: Klinikum Ingolstadt

Klinikum Ingolstadt hat einen großen Bedarf an hochauflösenden Bildern für die Diagnostik

"Der Bedarf an hochauflösenden Bildern für die Diagnostik wächst. Mit dem neuen Gerät bieten wir in der Onkologie, aber längst nicht nur dort, die technisch optimale Bildgebung an", sagt Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer für Medizin, Pflege und Informationstechnologie sowie ärztlicher Direktor am Klinikum Ingolstadt.

Etwas mehr als zwei Millionen Euro kostet die Investition, davon 1,5 Millionen Euro allein das MRT. Der Rest entfällt auf die nötigen Umbauten. Im Oktober solle das neue Gerät in Betrieb gehen, erklärt Jochen Bocklet, Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur, Personal und Berufsbildungszentrum Gesundheit.

Der neue Kernspintomograf ist besonders geeignet für die neuroradiologische Diagnostik, die sich mit dem Nervensystem des Menschen beschäftigt. Foto: Klinikum Ingolstadt

Beim neuen MRT-Gerät am Klinikum Ingolstadt handelt es sich um ein 3-Tesla-Gerät

Mit dem zusätzlichen 3-Tesla-Gerät kann das Klinikum Ingolstadt künftig Untersuchungen an zwei verschiedenen Geräten anbieten. In Tesla wird die Stärke des Magnetfelds angegeben. Neben der neuroradiologischen Diagnostik ist das 3-Tesla-Gerät auch zu Untersuchungen der Prostata hervorragend geeignet wie zum Beispiel zur Diagnostik von Prostatakarzinomen. Das bereits vorhandene 1,5-Tesla-Gerät hat besondere Stärken in der immer wichtiger werdenden Herzbildgebung und der Darstellung der Bauchorgane.

Künstliche Intelligenz hilft diesem MRT-Gerät bei Untersuchungen, genauere Bilder des Gehirns zu liefern. "Bei dieser Technologie erwarten wir in Zukunft weitere Qualitätsgewinne für Diagnose und medizinische Behandlung. In Kooperation mit der Technischen Hochschule Ingolstadt und dem Hersteller wollen wir dafür auch einen Forschungsbeitrag liefern", erläutert Tiete.

Der Magnet des neuen MRT-Geräts wiegt acht Tonnen

"Allein der Magnet des neuen MRT-Geräts wiegt rund acht Tonnen. Ein solches Großgerät in ein Krankenhaus bei laufendem Betrieb einzubauen, ist eine besondere Herausforderung. Leider war es um wenige Zentimeter zu groß für unsere Eingangstür. Deswegen haben wir neben dem Haupteingang einen Teil der Fassade und eine Innenwand demontiert, um das Gerät an seinen Platz zu ziehen und zu schieben", erläutert Andrea Bugl, Leiterin Bau und Technik im Klinikum Ingolstadt. (AZ)