Der Wildpark am Baggersee wird 50 Jahre alt

In der langjährigen Geschichte des Wildparks am Baggersee in Ingolstadt trieben einmal Wilderer dort ihr Unwesen. Was zum Jubiläum geplant ist.

Bereits ein halbes Jahrhundert ist es inzwischen her, dass der Wildpark am Ingolstädter Baggersee von Bayerns damaligem Landesminister für Landesentwicklung und Umweltfragen, Max Streibl, eröffnet wurde. Eine besondere Ehre, wenn man bedenkt, dass Streibl ( CSU) später Ministerpräsident des Freistaats wurde. Initiiert wurde der Wildpark damals vom Verein Erholungsgebiete Region Ingolstadt e. V. unter Vorsitz von Hubert Weinzierl.

Wie Martin Diepold vom Sportamt der Stadt Ingolstadt erzählt, sei es damals das Ziel des Vereins gewesen, das Naherholungsgebiet attraktiver zu machen und eine Anlaufstelle für Familien und Kinder zu schaffen. Um Arterhaltung sei es beim Ingolstädter Wildpark nicht gegangen – und gehe es auch heute nicht. Nachdem Rehwild und Elche sich als ungeeignet für die Gehegewildhaltung herausgestellt hatten – einen Elch hat man laut Diepold tatsächlich einmal ausprobiert –, finden sich jetzt im Wildpark Wisente, Damwild, Rotwild und Schwarzwild, und seit 2011 auch Mufflons, eine Art des Wildschafs. Insgesamt seien es ungefähr 60 Tiere, sagt Martin Diepold. Bei manchen weiß er die Anzahl sogar ganz genau: acht Wisente und fünf Wildschweine.

Wildpark Ingolstadt: Es gibt einen Pirschpfad und ein Wildbienenhaus

Sein Ziel hat der Verein nicht verfehlt: Der Wildpark am Baggersee ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, nicht nur aus Ingolstadt, sondern auch aus der Region. Um die Attraktivität des Parks hochzuhalten, gibt es dort immer wieder etwas Neues zu entdecken: 2012 wurde ein Pirschpfad angelegt, erzählt Diepold. Entlang des Pfads sind Tierattrappen in den Gehegen versteckt, die man suchen kann. Die Attrappen werden immer wieder ausgetauscht, damit es den Besucherinnen und Besuchern nicht langweilig wird. Im Mai 2021 wurde ein neues Wildbienenhaus errichtet. Heuer wurden die sehr in Mitleidenschaft gezogenen Flächen im Eingangsbereich umgestaltet. So entstand neben zusätzlichen Sitzmöglichkeiten auch ein Naschgarten, der im nächsten Jahr, wie die Stadt Ingolstadt hofft, für eine reiche Ernte an Walderdbeeren sorgen wird. Aktuell gebe es keine größeren Projekte, berichtet Diepold, aber: „Wir schauen natürlich immer, dass wir das Areal in einem sehr guten Zustand erhalten.“

Der Wildpark am Baggersee in Ingolstadt wird 50 Jahre alt. Foto: Stadt Ingolstadt

Etwas ist dem Mann von der Stadt Ingolstadt besonders in Erinnerung geblieben, wenn er an den Wildpark denkt: Im Jahr 2015 trieben Wilderer dort ihr Unwesen. Sie hatten es auf Fleisch und Trophäen abgesehen. Mit Pfeil und Bogen erlegten die beiden Täter drei oder vier Tiere: Wildschweine, Mufflons und ein Hirschkalb. „Wir waren machtlos“, erinnert sich Diepold, denn das Areal ist nicht abgesperrt und rund um die Uhr für Jedermann zugänglich. Etliche Monate ermittelte die Polizei, bis sie die Täter, die bayernweit unterwegs waren, andernorts festnehmen konnten.

Heutzutage ist im Wildpark vor allem das Thema Nachhaltigkeit präsent. Es wird wenig gemäht, um die Flächen für Schmetterlinge und andere Insekten interessant zu machen. Dazu wurden Totholzhaufen geschaffen, die Lebensgrundlage für verschiedenste Tierarten wie Spinnen, Igel oder Haselmäuse sind. Die Äsungsflächen werden schon lange nicht mehr gedüngt und Futtermittel für die Tiere werden ausschließlich aus der Region bezogen. Ein großes Anliegen ist der Stadt die Aufklärung der Besucherinnen und Besucher über das Thema Füttern. Nicht jedes mitgebrachte, gut gemeinte „Leckerli“ sei für die Tiere unbedenklich. Von Essensresten könnten die Tiere krank werden oder sogar sterben, teilt die Stadt Ingolstadt mit.

Jubiläum Wildpark am Baggersee: Tiere werden gesegnet

Das 50. Jubiläum des Wildparks will die Stadt Ingolstadt besonders feiern – mit einem bunten Programm im Rahmen des Tags der offenen Tür bei der Stadt Ingolstadt am kommenden Samstag, 17. September. Beginn ist um 10 Uhr beim Pagodenzelt am Wisenthaus mit einer feierlichen Eröffnung durch Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll. Im Anschluss werden der Wildpark und die Tiere gesegnet, die Besucherinnen und Besucher dürfen dazu auch ihre Haustiere mitbringen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch die Ingolstädter Jagdhornbläser. Um 11 Uhr beginnt die Führung durch den Wildpark mit Fütterung. Zu einer Waldpädagogischen Führung mit dem Forstamt sind alle Interessierten um 14 Uhr eingeladen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und modellierte Luftballons, außerdem können Nistkästen bemalt werden. Ein gastronomisches Angebot ist nicht vorgesehen, dafür ist Picknicken aber ausdrücklich erwünscht, heißt es seitens der Stadt.

In einem Erlebnisheft wurde allerlei Wissenswertes über die Tiere und den Wald sowie viele Fragen zusammengetragen, zum Beispiel: Warum blutet der Hirsch am Kopf? Das Heft beinhaltet Seiten zum Ausmalen, Aufkleber sowie kleine Aufgaben und Rätsel. Es erscheint erstmals zum Jubiläum des Wildparks am Baggersee.