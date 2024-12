Die Egerländer Musikanten kommen nach Ingolstadt

Ernst Hutter ist 25 Jahre Leiter der Original Egerländer Musikanten. Seit 40 Jahren spielt er am Tenorhorn und an der Posaune in Egerländer Tracht, beim erfolgreichsten Blasorchester der Welt. Am 28. Dezember um 20 Uhr im Theaterfestsaal Ingolstadt ist er letztmalig in Ingolstadt, im Rahmen seiner Abschiedstournee mit den Original Egerländer Musikanten zu erleben. Auf dem Programm des Abends stehen bekannte sowie neue Werke und Originalkompositionen.

Auch der neue Marsch von Alexander Wurz und Stephan Hutter – gewidmet dem Abschied von Ernst Hutter als Orchesterchef der Original Egerländer Musikanten und der symbolischen Staffelstabübergabe an den Nachfolger Alexander Wurz wird dabei erstmals zur Darbietung kommen.

Die meisten Konzerte dieser Abschiedstournee sind nahezu ausverkauft. Für Ingolstadt gibt es noch einzelne Restkarten an der Abendkasse, ab 19 Uhr. (js)