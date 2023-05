Die wichtigsten Infos zum Triathlon am Wochenende

Am Wochenende findet in Ingolstadt wieder der Triathlon statt. Das Ziel ist diesmal auf dem Paradeplatz. Wo die Strecke verläuft und welche Einschränkungen es gibt.

Am Sonntag, 21. Mai, rückt der Triathlon Ingolstadt wieder in den Fokus der Sportbegeisterten und mit dem Zieleinlauf auf dem Paradeplatz noch ein weiteres Stück in die Innenstadt. 2.200 Starterinnen und Starter aus 40 Nationen werden dieses Jahr dabei sein.



Die Schwimmstrecke bleibt wie bisher unverändert am Baggersee. Die Radstrecke führt über die Gerolfinger Straße, Friedhofstraße und Westliche Ringstraße auf die Schloßlände bis zur Wende kurz vor der Roßmühlstraße. Die daran anschließende Westschleife führt wie immer über Gerolfing, Dünzlau, Mühlhausen und Pettenhofen bis nach Egweil und Hennenweidach. Je nach Distanz (Sprint-, Olympische und Mitteldistanz) ist sie teils mehrfach zu durchfahren. Das Laufen als dritte Disziplin beginnt um den Baggersee und bindet über die Staustufe die Adenauer-Brücke, Donaustraße und Teile der Innenstadt wie den Rathausplatz mit ein. Der Zieleinlauf erfolgt über die Ludwigstraße auf den Paradeplatz mit dem Neuen Schloss als Kulisse.

Triathlon 2023: Einschränkungen in Ingolstadt und Umgebung

Auf der Radstrecke ist mit Einschränkungen von 8 Uhr bis maximal 14 Uhr zu rechnen. In diesem Zeitraum können die Tiefgaragen Theater West und Ost weder angefahren noch verlassen werden. Die Congress-Tiefgarage ist durchgehend erreichbar. Für die Laufstrecken gelten die Einschränkungen bereits ab 6 Uhr bis maximal 15.30 Uhr. In den frühen Morgenstunden ist dies durch die dann beginnenden Aufbauarbeiten begründet.

Es besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Strecken an verschiedenen Stellen zu queren:

• Höhe Donausteg, Westliche Ringstraße/Gerolfinger Straße Höhe Westfriedhof: Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer

• West-Viertel: Zu- und Abfahrt über Probierlweg – Westliche Ringstraße – Glacisbrücke für Anwohner und Besucher möglich, Polizei regelt Zu- und Abfahrt

Lesen Sie dazu auch

• Gerolfing: Wilhelm-Busch-Straße, Barthlgasserstraße, Querungsstelle für Autos, Fußgänger und Radfahrer: Bussardstaße/Wilhelm-Busch-Straße

• Dünzlau: Hofmarkstraße, Gabelholzstraße

• Mühlhausen: Hanfgartenstraße, Querungsstelle für Autos, Fußgänger und Radfahrer: Leitweg/Hanfgartenstraße

• Pettenhofen: Pettostraße, Steinäckerstraße

• Egweil: Ingolstädter Straße von Höhe Hausnummer 9 bis 31, Hölzerweg, Verbindungsstraße Hennenweidach

• Hennenweidach: nur über Bergheim – Eichstätter Straße erreichbar

Auch der Busverkehr ist vom Triathlon in Ingolstadt betroffen

Ab der Konrad-Adenauer-Brücke bis zum Ziel am Paradeplatz sind insgesamt sechs Querungsstellen eingerichtet, an denen der Laufkanal gekreuzt werden kann. Die Querungsstellen sind ausgeschildert. Die Streckenpläne der Veranstaltung, Pläne mit den Querungsstellen für Autos und Umleitungsstrecken sind auf der Homepage des Veranstalters unter www.triathlon-ingolstadt.de zu finden. Den direkten Anliegern an der Radstrecke wird empfohlen, ihr Auto so zu parken, dass eine ungehinderte Abfahrt auf den gekennzeichneten Strecken möglich ist. Dies gilt insbesondere für Pettenhofen, Dünzlau und den Bereich der Gerolfinger Straße, da es dort keine Querungsstellen für Autos gibt.

Die Sperrungen wirken sich auch auf den Busverkehr der INVG aus. Eine Vielzahl der Linien muss ab Betriebsbeginn bis 21 Uhr großräumig umgeleitet werden, einige Stadtteile sind für die Dauer der Veranstaltung gänzlich vom ÖPNV abgeschnitten. Davon betroffen sind die Ortsteile Irgertsheim, Pettenhofen, Mühlhausen, Dünzlau und Gerolfing. Die Fahrten der Linien 60 enden am Klinikum. In der Innenstadt können nur die Haltestellen ZOB, Technische Hochschule, Rankestraße, Weningstraße, Schwäblstraße, Saturn-Arena, Donautherme und Haunwöhrer Straße bedient werden. (AZ)