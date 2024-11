Diebe entwenden zweimal Grabschmuck an Ingolstädter Friedhof

Ein Dieb hat zweimal Grabschmuck am Westfriedhof in Ingolstadt entwendet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Ein bislang unbekannter Täter entwendete an zwei Tagen zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November jeweils den Grabschmuck eines Grabes am Westfriedhof. Der erste Diebstahl wurde durch die Grabeigentümer am 31. Oktober festgestellt, woraufhin sie einen neuen Grabschmuck auf dem Grab aufstellten. Doch auch dieser wurde durch den oder die unbekannten Täter bis zum Folgetag entwendet.

Grabschmuck gleich zweimal an Ingolstädter Westfriedhof entwendet

Der genaue Tatzeitpunkt konnte durch die Geschädigten nicht näher eruiert werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. (AZ)