Diebe stehlen Kupferdachrinnen aus Schrebergärten

Auf die Kupferdachrinnen von Gartenhäusern haben es ein oder mehrere Diebe in Ingolstadt abgesehen. Dazu brachen sie in Schrebergärten ein.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einzelne Parzellen der Schrebergartenanlagen an der Stauffenbergstraße und an der Schrobenhausener Straße in Ingolstadt eingebrochen und haben dort Regenrinnen aus Kupfer gestohlen.

Die Diebe haben in Ingolstadt mehrere Regenrinnen aus Kupfer mitgenommen

Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Anlage im Süden Hebelspuren an Türen von sechs Schrebergärten entdeckt. Der Beuteschaden liegt hier im vierstelligen Bereich, der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Ein paar Tage später, am vergangenen Wochenende, waren der oder die Täter rund drei Kilometer entfernt zugange. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun und hebelten die Türen von mehreren Gartenhäusern auf. Hier erbeuteten sie sechs Kupfer-Regenrinnen im Wert von rund 2000 Euro. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 8000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Ingolstadt um Hinweise unter der Nummer 0841/9343-2222. (AZ)