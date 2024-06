Ingolstadt

Doppelgängerinnen-Mord: War Schahraban K. s Trennung ein Problem?

Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt: Wie war die Ehe von Schahraban K.?

Plus Im Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt sagen die Eltern von Schahraban K.s Ex-Mann aus. Außerdem ein Schlichter, der die Ehe retten sollte.

Von Dorothee Pfaffel

Die jesidische Ehe von Schahraban K. und ihrem Ex-Mann Rawan N. steht am 28. Verhandlungstag noch einmal im Mittelpunkt des sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozesses am Landgericht Ingolstadt. Die Eltern von Rawan N. erzählen ihre Sicht der Beziehung. Außerdem kommt einer der Schlichter, die die Ehe wieder kitten sollten.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Scheidung im Jesidentum Schande, aber keine Sünde

Als erstes sagt Rawan N.s Vater aus. Der 71-Jährige ist Iraker, ein Dolmetscher übersetzt. Er gibt zu, dass seine Familie am Anfang gegen die Beziehung seines Sohnes zu Schahraban K. gewesen sei. Bekannte hätten ihnen erzählt, dass die beiden Familien nicht zusammenpassen würden. Außerdem sei Schahraban K. als Kind und Jugendliche nicht "unter der Kontrolle des Vaters" gewesen. Sie wollte frei sein und sei einfach alleine ohne Begleitung rausgegangen, habe die Schule geschwänzt. Doch Rawan N. habe Schahraban K. geliebt, da hätten sie eingewilligt. Am Anfang hätten sie noch Kontakt gehabt und versucht Schahraban K. in die Familie zu integrieren. Aber das habe nicht geklappt und nach ungefähr sechs Monaten brachen sie den Kontakt zu dem Paar ab, berichtet der Zeuge. Ihr Sohn habe sie dennoch ab und zu besucht.

