Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was sagt der „Magier“?

nnte die getötete K.adidja O. tatsächlich eine Opfergabe für einen bösen Zauber gewesen sein? Diese Frage soll ein „Magier“ klären, der an diesem Tag als Zeuge am Landgericht Ingolstadt geladen ist. Es ist der 46. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess - und der Fall hat an Spannung und Absurdität seit Beginn keinen Deut eingebüßt. Entsprechend voll ist der Gerichtssaal. An diesem Tag wird nicht nur deutlich, wie viele Fragen in diesem Prozess noch ungeklärt sind und wie weit ausgeufert die Beweisaufnahme ist, sondern auch welche Bedeutung sprachliche und kulturelle Unterschiede haben - und wie wichtig ein guter Dolmetscher ist.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sheqir K. Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis