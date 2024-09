„Du Schlampe!“ - Mann nötigt und beleidigt Autofahrerin

Im Stadtgebiet Ingolstadt kam es am Samstag gegen 11.45 Uhr zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Auto den linken Fahrstreifen der Theodor-Heuss-Straße in Richtung der Römerstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Aussage der 39-Jährigen zur selben Zeit mit seinem Auto, einem Audi A7 in schwarz, mit hoher Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen und scherte sehr knapp vor dem Fahrzeug der 39-Jährigen ein. Um den Audi-Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, betätigte sie ihre Lichthupe.

Anschließend trafen sich die oben genannten Fahrzeugführer an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Friedrich-Ebert-Straße wieder. Als die Ampel an der Kreuzung rot zeigte und die beiden Verkehrsteilnehmer warten mussten, stieg der Fahrer des Audi aus seinem Fahrzeug aus und nährte sich dem Fahrzeug der 39-Jährigen. Dabei gestikulierte der er wild mit seinen Händen und beleidigte die Frau mit den Worten: „Du Schlampe!“ Anschließend stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug, heißt es im Polizeibericht. Im weiteren Fahrverlauf auf der Römerstraße in Richtung der Autobahn A9 ließ sich der aggressive Audi-Fahrer hinter das Fahrzeug der Frau fallen, fuhr dieser sehr dicht auf und betätigte mehrfach seine Lichthupe.

Gegen den bislang unbekannten Fahrer wurden Ermittlungen wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die die Vorfälle auf der Theodor-Heuss-Straße und der Römerstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)