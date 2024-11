Einbruch in einer Waschanlage: Polizei sucht nach Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in die Räume einer Autowaschanlage in der Schillerstraße in Ingolstadt eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter haben zwischen 19 und 7.40 Uhr eine hintere Zugangstür aufgehebelt und sind so in das Büro, den Technikraum und in sonstige Räume der Waschanlage gelangt.

Die Unbekannten haben aus der Waschanlage in Ingolstadt einen Hochdruckreiniger gestohlen

Sie entwendeten einen Hochdruckreiniger, einen Laubbläser und weitere kleinere Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Waschanlage gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.