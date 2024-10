Falsch fahrender Radler prallt gegen Auto

Am Dienstag kurz nach 13 Uhr fuhr eine 45-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Auto von der Schubertstraße in die Kreuzung zur Hindenburgstraße ein, um nach rechts in Richtung Richard-Wagner-Straße abzubiegen. Sie hatte hierbei die Vorfahrt zu achten. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereiches erfasste sie einen von rechts kommenden 43-jährigen Radfahrer, der vom Radweg, auf den er in Fahrtrichtung links unterwegs war, in die Kreuzung einfuhr, um geradeaus weiterzufahren. Der Radfahrer, ebenfalls aus Ingolstadt, fuhr gegen den rechten Kotflügel des Autos, stürzte und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte der Radfahrer nicht, berichtet die Polizei. Der Mann konnte jedoch nicht weiterfahren, da das Vorderrad seines Trekkingrades stark verbogen war. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. (AZ)

