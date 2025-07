Familienkonzert der Audi Sommerkonzerte: Eine wahrhaft wilde Musikvorstellung

Eine wahrhaft wilde Musikvorstellung erlebten die kleinen und großen Gäste beim inszenierten Familienkonzert der Audi Sommerkonzerte im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters. Rund 400 Gäste hatten – trotz hochsommerlicher Temperaturen - den Weg zum erfrischend ungewöhnlichen „Carnival“ gefunden.

Sie fanden sich sogleich in einem wahren Trubel der verrückten Ideen wieder. Das britische Aurora Orchestra und die Schauspielerin Birgit Minichmayr entführten in einem fantastischen Reigen in Camille Saint-Saëns neu inszenierten „Karneval der Tiere“ und in Richard Ayres „Dr Frompou‘s Anatomical Study of an Orchestra“.

Auf der Bühne entfesselten der Schauspieler und Tänzer Christopher Akrill und Erzählerin Birgit Minichmayr gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern ein wildes Klangbild voller geheimnisvoller Töne und gar unheimlicher Bilder. Mit großem Gestus und ausdrucksstarker Rezitation des neuen Textes wurde die „fabelhafte Welt der Instrumente“ erlebbar: Die kindlichen Gäste konnten Vögel oder Löwen hören oder den riesengroßen Elefanten hinter dem Schleier sehen, der dann auch seine Stimme ertönen ließ.

Hüpfende Klaviertasten erzählten vom Känguru. Schatten hinter den feinen Vorhängen bis hin zur Decke des Festsaales erweiterten die ungewöhnliche Klangkomposition. Aus Camille Saint-Saëns weltberühmten „Karneval“ wurde eine „große zoologische Fantasie“, die auf sehr skurrile Weise in die Möglichkeiten der verschiedenen Instrumente einführte. Diese Instrumente bekamen dann im zweiten Teil plötzlich ein ganz eigenes Leben und versuchten sich aus der Gewalt des bösen „Dr. Frompou“ zu befreien.

Hier erläuterte Birgit Minichmayr den anstrengenden Kampf zwischen Orchester und Dr. Frompou. Doch welch fröhliche Töne kamen plötzlich zutage: Flöte, Violoncello, Kontrabass, Klavier oder Klarinette wollten nicht länger gefangen gehalten werden, versuchten auszubrechen und wurden somit den engen Vorstellungen gar mancher Musikhörer entrissen. Sie sind jetzt frei und alle können sich dran freuen! Welch ungewöhnliches Vergnügen!