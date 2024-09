Frau lässt zweijährige Tochter in Neuburg aus Fenster fallen

Die Tat klingt schrecklich: Einer jungen Mutter wird vorgeworfen, dass sie ihre zweijährige Tochter aus dem Fenster einer Wohnung in Neuburg fallen ließ. Laut Staatanwaltschaft stürzte das kleine Mädchen 4,30 Meter in die Tiefe - verletzt wurde es nicht. Hört man die Schilderungen am Landgericht Ingolstadt wird klar: Die Frau war wohl schwer psychisch krank und ist es möglicherweise noch. Sie hat in ihrem Leben schon viel durchgemacht.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis