Ingolstadt

18:30 Uhr

Freispruch: Sanitäter sind nicht schuld am Tod einer Frau

Plus Hätten zwei Sanitäter den Tod einer Frau verhindern können? Ein Richter in Ingolstadt sagt "Nein". Die Männer wurden vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Sind zwei Sanitäter schuld daran, dass eine 78-jährige Frau aus Ingolstadt gestorben ist? Könnte die Seniorin noch leben, wenn die Männer in jener Nacht im Juli 2020 den Notarzt gerufen hätten, wenn sie sich vielleicht intensiver um die Patientin gekümmert hätten? An drei Prozesstagen hat sich Richter Michael Fein am Amtsgericht in Ingolstadt mit diesen Fragen beschäftigt. Denn die Frau ist zwei Tage nach dem Einsatz der Sanitäter an einem Darmdurchbruch mit einer anschließenden Blutvergiftung gestorben.

Die Männer wurden am Amtsgericht Ingolstadt vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen

Am Ende hat der Richter die beiden Männer, heute 31 und 38 Jahre alt, vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Fein machte aus seinen Zweifeln allerdings keinen Hehl. "Das war kein leichtes Verfahren", sagte er. Denn eine Frage ließ sich bis zuletzt nicht klären: Inwieweit war die Frau bei klarem Verstand, als sie sich den zwei Angeklagten gegenüber geweigert hat, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen? Die beiden, die darüber letztendlich Auskunft geben könnten, sind tot. Die 78-Jährige und ihr Lebensgefährte, der zuletzt dement war und zwischenzeitlich verstorben ist. Und so musste sich Fein aus den Aussagen der Angeklagten und der Zeugen und Zeuginnen ein Bild von den Geschehnissen in jener Nacht machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen