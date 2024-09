Autofahrer stößt mit Geisterradlerin zusammen: 13-Jährige wird verletzt

Am Freitag gegen 18.30 Uhr bog ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Emmendingen vom Parkplatz des Klinikums kommend nach rechts in die Levelingstraße ab.

Eine 13-Jährige war als Geisterradlerin in Ingolstadt unterwegs

Dabei übersah er laut Polizei eine Fahrradfahrerin, die von rechts kam und damit in falscher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte die 13-jährige Schülerin und zog sich Prellungen am Fuß sowie am Ellbogen zu. Im Anschluss begab sie sich mit ihrer Mutter, die an die Unfallstelle gekommen war, ins Klinikum. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf unter 100 Euro. (AZ)