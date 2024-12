Gemeinsam für den guten Zweck: Audi-Mitarbeiter sammeln für Weihnachtsspende

Bereits zum 48. Mal hat der Audi-Betriebsrat die Belegschaft zur traditionellen Weihnachtsspende aufgerufen. Stolze 99,7 Prozent der Mitarbeiter folgten dem Aufruf und spendeten insgesamt 490.716 Euro für karitative und soziale Einrichtungen, Organisationen und Vereine der Region. Auch das Unternehmen leistete wie jedes Jahr einen Beitrag zur Belegschaftsspende und rundete den Betrag aus 720.000 Euro auf. Zusammen mit den Spenden des Standorts Neckarsulm beläuft sich die Audi-Weihnachtsspende 2024 auf insgesamt eine Million Euro.

Die feierliche Spendenübergabe in Ingolstadt fand in der Audi-Fahrzeugauslieferung statt. 14 der 103 begünstigten Einrichtungen wurden stellvertretend zu einem vorweihnachtlichen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des Audi-Betriebsrats sowie des Unternehmens ins Audi-Forum Ingolstadt eingeladen. Sie erhalten im kommenden Jahr ein Fahrzeug aus der Weihnachtsspende.

Thomas Wendl, Leiter Betriebsrat Service, erklärte: „Das Besondere an unserer Audi-Weihnachtsspende ist das gemeinschaftliche Engagement. Jeder Kollege beteiligt sich mit einem kleinen Betrag, aber in der Summe ergibt das eine stattliche Spende für den guten Zweck.“

Audi Ingolstadt: Über 700.000 Euro für soziale Zwecke gespendet

Jörg Schlagbauer, Vorsitzender des Audi-Betriebsrats in Ingolstadt, bedankte sich bei den sozialen Organisationen: „Soziales Engagement und ehrenamtliche Tätigkeit sind es, was unsere Gesellschaft am Laufen hält.“ Schlagbauer unterstrich die Bedeutung der Audi-Weihnachtsspende, die seit 1977 ein fester Bestandteil im Jahreskalender ist, und ergänzte: „Erneut unterstützen knapp 41.000 Belegschaftsmitglieder von Audi und der Audi BKK die wertvolle Arbeit der sozialen Einrichtungen in der Region.“

Stellvertretend für die Unternehmensleitung nahm Jürgen Frank, Leiter HR Business Partner Audi Ingolstadt, an der offiziellen Spendenübergabe teil. „Ein guter Nachbar zu sein und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist und bei Audi gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein wichtiges Anliegen. Auch in diesem Jahr leistet die Spende der Belegschaft gemeinsam mit dem Aufstockungsbetrag des Unternehmens einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben an den Heimatstandorten“, so Frank.

Seit mehr als 45 Jahren ruft der Audi-Betriebsrat die Belegschaft zur traditionellen Weihnachtsspende auf. Ins Leben gerufen hatte die Aktion der damalige Betriebsratsvorsitzende Fritz Böhm. Seitdem wurden bereits mehr als 20 Millionen Euro von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt. (AZ)