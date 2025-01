Goldschatz-Prozess: So einfach wurden Internet und Telefon lahmgelegt

Um den Goldschatz aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching zu stehlen, mussten die Diebe zunächst die Alarmanlage lahmlegen. Dies taten sie laut Anklage, indem sie in dem Verteilerhaus, in dem sich die Glasfaserleitungen, die zum Museum führen, befinden, mehrere Kabel durchtrennten. Doch wie kamen die vier Männer aus Norddeutschland, die sich derzeit am Landgericht Ingolstadt wegen schweren Bandendiebstahls verantworten müssen, in der Nacht auf den 22. November 2022 in das Verteilerhaus? Was die Zeugen am Donnerstag über die Sicherung des Gebäudes berichten, zeigt, wie dürftig sensible Infrastruktur in der Region - und vermutlich überall in Deutschland - geschützt ist.

Dorothee Pfaffel

Manching

Prozess