Hochzeit erfordert in Ingolstadt einen Polizeieinsatz

Eine Hochzeit in Ingolstadt ist durch einen Polizeieinsatz unterbrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten mehrere Gäste aneinander. Bei der Hochzeit in der Manchinger Straße in Ingolstadt mit rund 150 Gästen kochten die Emotionen besonders hoch, als einige Gäste untereinander in Streit gerieten. Die mit einem Großaufgebot anrückenden Polizeikräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen.

Hochzeitsfeier in Ingolstadt eskaliert: Polizeieinsatz erforderlich

Zwei weibliche Gäste im Alter von 16 und 20 Jahren, versuchten die Mitnahme eines Hauptaggressors zur Polizeidienststelle zu verhindern, indem sie unter anderem nach den Polizisten ausschlugen. Als ihnen ebenfalls Handschellen angelegt werden sollten, wehrten sie sich dagegen. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Zu Straftaten unter den Gästen sei es laut ersten Aussagen nicht gekommen. Die beiden Damen wurden nach der Feststellung ihrer Identität wieder entlassen. Es wird nun wegen Widerstands und Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)