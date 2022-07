Ingolstadt

vor 49 Min.

Horst Seehofer ist jetzt Ehrenbürger von Ingolstadt

Plus Oberbürgermeister Christian Scharpf hat Horst Seehofer die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt verliehen. Der 73-Jährige sagt: „Das ist die Krönung meines Lebens.“

Von Luzia Grasser

Am Tag zuvor war Horst Seehofer 73 Jahre alt geworden. Nie hatte er in diesen mehr als sieben Jahrzehnten Ingolstadt den Rücken gekehrt, immer war die Stadt seine Heimat geblieben, immer war er ein Einwohner der Schanz. Aufgewachsen war er am Luitpoldpark an der Donau, später ist er dann nach Gerolfing gezogen. An diesem Dienstagabend steht er nun auf der Bühne des Festsaals im Stadttheater seiner Heimatstadt und sagt: „Das ist die Krönung meines Lebens.“ Und schiebt nach: „Und meiner politischen Tätigkeit.“ Kurz zuvor hatte Oberbürgermeister Christian Scharpf Seehofer die Ehrenbürgerwürde verliehen. Alle drei seiner Vorgänger, die noch am Leben sind, saßen in der ersten Reihe: Ingolstadts ehemaliger OB Peter Schnell, der ehemalige Staatssekretär Hermann Regensburger und Mediamarkt-Gründer Leopold Stiefel.

