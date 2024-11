IG Metall: Auch in Ingolstadt wurde gestreikt

In 45 Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in ganz Bayern haben Mitarbeitende am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Auch in Ingolstadt haben sich Gewerkschaftsmitglieder an den Warnstreiks beteiligt.

Bei Conti und EME in Ingolstadt gab es Warnstreiks

So haben sich Beschäftigte von Conti Temic und der Elektro-Metall Export GmbH (EME) an den Werkstoren versammelt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sie wollen sieben Prozent mehr Lohn, Azubis sollen 170 Euro mehr im Monat bekommen. Die vierte Verhandlungsrunde findet am kommenden Montag statt.