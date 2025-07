Ingolstadt erleben mit Führungen durch die Stadt

In der Stadt Ingolstadt stehen gleich zu Beginn der Sommerferien einige Führungen an. Es geht durch die Stadt, auf den Pfeifturm und in die Festung.

Stadtführungen: Teilnehmende folgen Gästeführern auf einen informativen und gleichsam unterhaltsamen Spaziergang durch zwölf Jahrhunderte bewegter Stadtgeschichte. Entlang des Weges gibt es die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Donaustadt, bedeutsame historische Stätten und geheimnisvolle Orte zu sehen. Interessierte hören von ungewöhnlichen Bräuchen und Begebenheiten und lernen berühmte Persönlichkeiten kennen, die der Donaustadt ihren Stempel aufgedrückt haben. Termine sind am: Freitag, 1. August, um 14 Uhr, Samstag, 2. August, um 14 Uhr und Sonntag, 3. August um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist Information am Rathausplatz, Moritzstraße 19. Preis für die Führung beträgt zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Tickets gibt es unter www.ingolstadt.live.

Mit Gästeführern kann man die Sehenswürdigkeiten Ingolstadts erkunden

Bei einer anderen Führung steht der Pfeifturm im Mittelpunkt, ein Wachturm der Herzogstadt Ingolstadt. Mitten im Herzen der Altstadt erhebt sich der schlanke, gotische Pfeifturm. Für die Mühen des Aufstiegs über 201 Stufen werden Teilnehmende belohnt mit einem Rundblick über Ingolstadt und weit hinein in die Region. Deshalb Fotoapparat nicht vergessen. Termine sind am: Freitag, 1. August, um 18 Uhr, Samstag, 2. August, um 18 Uhr und Sonntag, 3. August, um 18 Uhr. Treffpunkt ist ebenfalls an der Tourist Information am Rathausplatz, Moritzstraße 19. Der Preis für die Führung beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Tickets gibt es unter www.ingolstadt.live.

Die Bayerische Landesfestung in Ingolstadt gilt gemeinhin als größtes Freilichtmuseum für deutsche Festungsarchitektur. Der Grund dafür ist nicht zuletzt der von König Ludwig I. von Bayern in Auftrag gegebene Bau der klassizistischen Landesfestung, mit dem er seinen berühmten Hofarchitekten Leo von Klenze beauftragte. Wer an dieser Führung teilnimmt, erlebt einen Rundgang durch die einzigartige Festungsanlage des Brückenkopfs. Dort erwartet die Teilnehmende – auf dem Gelände des weitläufigen Klenzeparks – imposante Bauten wie das Reduit Tilly oder der Turm Triva. Die Führung dauert circa 1,5 Stunden. Sie findet statt am Samstag, 2. August, um 10 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist Information, Moritzstraße 19. Der Preis beläuft sich auf zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Tickets gibt es unter www.ingolstadt.live. (AZ)