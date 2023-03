Ingolstadt ist neue Öko-Modellregion Stadt.Land.Ingolstadt

Ingolstadt hat sich gemeinsam mit Kösching, Lenting, Wellheim, Wettstetten und Nassenfels im staatlichen Wettbewerb durchgesetzt. Sie wollen den Öko-Landbau vorantreiben.

Zusammen mit sechs Gemeinden aus dem Landkreis Eichstätt wird Ingolstadt neue staatlich anerkannte Öko-Modellregion - das hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bekannt gegeben. Ingolstadts Bürgermeisterin Petra Kleine verkündete es in der städtischen Pressekonferenz. Aktuell verfüge Ingolstadt über elf bis zwölf Prozent Ökolandbau, schätzt die Bürgermeisterin. Das soll sich durch die Teilnahme an dem Projekt ändern. Die bayerische Staatsregierung hat im Rahmen des Landesprogramms "Bio-Regio 2030", zu dem auch die Modellregionen gehören, das Ziel ausgerufen, dass im Jahr 2030 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden sollen.

Die regionale Kooperation, bestehend aus Ingolstadt und den Gemeinden Kösching, Lenting, Wellheim, Wettstetten und Nassenfels, ist eine von neun neuen Öko-Modellregionen im Freistaat, insgesamt gibt es 35. Dazu musste die Region um Ingolstadt in einem Wettbewerb des Landwirtschaftsministeriums bestehen und eine Jury, besetzt unter anderem mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau und des Bund Naturschutz, überzeugen.

Öko-Modellregion: Transparentere Lieferketten, besser vernetzte Akteure

"Ich freue mich sehr über diesen Zuschlag, denn mit der Kooperation können wir den ökologischen Landbau stärken und fördern heimische Lebensmittel aus unserer Region!", sagte Bürgermeisterin Kleine. Sie will die Arbeit gemeinsam mit den Gemeinden zeitnah aufnehmen. Kleine ist sich sicher, dass die gesamte Region von dem Projekt profitieren wird. Im Laufe der Zeit können sich auch noch mehr Kommunen dem Projekt anschließen.

Die Modellregion soll die ökologische Landwirtschaft unterstützen und weiterentwickeln. Die Bürgermeisterin erhofft sich von dem Projekt auch Impulse für die Entwicklung regionaler Bio-Wertschöpfungsketten. Außerdem soll in der Bevölkerung das Bewusstsein für heimische Öko-Betriebe verbessert werden. Lieferketten sollen transparenter, die Akteure untereinander besser vernetzt werden. Wie Kleine berichtete, werde der Freistaat dafür in den nächsten Jahren "erhebliche Mittel" zur Verfügung stellen. Einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums zufolge werden 75 Prozent der Kosten für eine Projektmanagement-Stelle übernommen, maximal 75.000 Euro im Jahr. Die Förderung läuft zwei Jahre und kann dann um weitere drei Jahre verlängert werden. Das Gesamt-Fördervolumen beläuft sich auf knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr.

Ganz konkret will die Bürgermeisterin die Außer-Haus-Verpflegung in der Modellregion angehen - "vom Kindergarten in Lenting bis zur Audi-Gastronomie in Ingolstadt". Statt "Cook and freeze" - das bedeutet, die Verpflegung wird extern gekocht und gefroren ausgeliefert -, wünscht Kleine sich frisches und bioregionales Kochen vor Ort.

"Ökologischer Landbau trägt wesentlich zum Klimaschutz bei", betonte Kleine. Die Treibhausgas-Emissionen seien dabei zum Beispiel wesentlich geringer als bei herkömmlicher Landwirtschaft.

Die Trägerschaft für die Öko-Modellregion Stadt.Land.Ingolstadt. übernimmt der Landschaftspflegeverband Ingolstadt. Anfang Mai soll es einen offiziellen Festakt für die neue staatlich anerkannte Öko-Modellregion geben, kündigte die Ingolstädter Bürgermeisterin bereits an.

Für den Klimaschutz: "Earth Hour" in Ingolstadt

Schon viel früher, nämlich am Samstag, 25. März, steht ein anderer Termin in Sachen Klimaschutz an: die sogenannte "Earth Hour 2023", die Stunde der Erde. Wie in den vergangenen Jahren folgt Ingolstadt dem Aufruf der Umweltschutzorganisation WWF. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden an diesem Tag die Lichter an Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und Verwaltungsgebäuden abgeschaltet. Allerdings sind die Gebäudeanstrahlungen - bis auf wenige Ausnahmen - wegen der Energiekrise bereits seit Juli 2022 aus.

Bürgermeisterin Kleine ruft alle Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen auf, sich an der "Earth Hour" zu beteiligen. „Um unser Klimaschutzziel 2035 für Ingolstadt zu erreichen, brauchen wir alle Bürgerinnen und Bürger. Das symbolische Abschalten der Lichter setzt ein Zeichen für Ihre Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz.“

Die "Earth Hour" findet heuer zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm sie 2007 in Sydney. Weltweit nehmen rund 7000 Städte teil. Das Motto in diesem Jahr lautet: Gemeinsam für mehr Klimaschutz.