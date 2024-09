Ingolstadt Village: 16-Jährige stehlen Trikots

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr wurden drei Ladendiebe in einem Fanshop für Fußballartikel in der Otto-Hahn-Straße im Ingolstadt Village ertappt. Ein Mitarbeiter konnte die drei 16-jährigen Jungen dabei beobachten, wie sie sich in einer Umkleidekabine verdächtig verhielten und danach das Geschäft verließen, ohne Waren zu kaufen. Bei der Nachschau in der Kabine konnten lose Etiketten aufgefunden werden, berichtet die Polizei. Durch anschließend alarmierte Security wurden die mutmaßlichen Diebe im Umfeld des Geschäftes festgehalten. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen insgesamt fünf Trikots im Gesamtwert von über 300 Euro mitgenommen hatten, ohne zu bezahlen. Im Anschluss wurden die jungen Ladendiebe den Eltern übergeben. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. (AZ)