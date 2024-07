Karambolage auf A9 führt zu 15 Kilometer langem Stau

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Samstagnachmittag auf der A9 in Richtung München. Gegen 12.45 Uhr waren ein 46-Jähriger, ein 25-Jähriger und eine 46-Jährige mit ihren Pkws zwischen den Anschlussstellen Lenting und Ingolstadt-Nord auf dem linken Fahrstreifen in einer Baustelle unterwegs. Im Stop-and-Go-Verkehr musste der 46-Jährige abbremsen.

Der 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die 46-Jährige konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem soeben aufgefahrenen Pkw, wodurch dieser auf das Fahrzeug des 46-Jährigen geschoben wurde. Die drei Personen im vordersten Pkw wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Zwei Autos waren nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

25.000 Euro Schaden nach Unfall auf A9 bei Ingolstadt

Dazu waren zunächst der linke und mittlere Fahrstreifen für rund eine Stunde und später der rechte Fahrstreifen für eine weitere Stunde gesperrt. Im Ferienreiseverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einem etwa 15 Kilometer langen Stau. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lenting sowie das Technische Hilfswerk (THW) aus Ingolstadt unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle und leisteten technische Hilfe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Rückstau löste sich auch nach der Räumung der Unfallstelle nur langsam auf.