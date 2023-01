Klinikum Ingolstadt testet erstmals neue Methode bei Lungen-OP

Operationen an der Lunge sind eine Herausforderung für alle Beteiligten. Jetzt wurde am Klinikum Ingolstadt eine OP mit einer besonders schonenden Methode durchgeführt.

Mit einer Lungenentzündung war der über 70 Jahre alte Patient an Neujahr ins Klinikum Ingolstadt gekommen. Ein großer Erguss, der sich durch eine Entzündung gebildet hatte, engte seine durch Vorerkrankungen geschädigte Lunge ein. „Durch eine Punktion ließ sich dieser Erguss nicht mehr entfernen. Die Diagnostik zeigte bereits deutliche Eiweißablagerungen am Rand des Ergusses, die zu vernarben drohten. Dann wäre der betroffene Lungenflügel in seiner Leistung auf Dauer stark gemindert geblieben. Deswegen war eine Operation nicht mehr zu vermeiden“, wird Dr. Paul Swatek, Leiter der Sektion Thoraxchirurgie in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, in einer Mitteilung des Klinikums zitiert.

Paul Swatek, Leiter Sektion Thoraxchirurgie im Klinikum Ingolstadt, zeigt auf einen Lungen-Querschnitt. Der Lungenflügel ist durch einen Erguss im Volumen stark reduziert. Foto: Klinikum Ingolstadt

Am Klinikum Ingolstadt fand eine Lungenoperation ohne künstliche Beatmung statt

Als Vorerkrankungen hatte der Patient Lungenkrebs und die Lungenerkrankung COPD. „Die übliche Vollnarkose für einen operativen Eingriff an der Lunge beinhaltet immer die künstliche Beatmung über einen speziellen Beatmungsschlauch. Ein Eingriff an der Lunge mit künstlicher Beatmung kann solche Patientinnen und Patienten stark belasten“, erklärt Professorin Martina Nowak-Machen, Direktorin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativ- und Schmerzmedizin.

Gemeinsam entschieden sich Thoraxchirurgen und Anästhesisten deswegen für eine besonders Patienten schonende Methode: einen video-assistierten thoraxchirurgischen Eingriff, bei dem der Patient selbstständig atmen kann. Der Fachbegriff für diese OP-Methode ist „Non-intubated videoassisted thoracic surgery“(NI-VATS).

Der Einsatz der Methode ist nicht für alle Patienten am Klinikum geeignet

Es gibt laut Klinikum mehrere Vorteile dieser Methode: Die Patientinnen und Patienten bleiben im überwachten Dämmerschlaf und erhalten gemeinsam mit schmerzlindernden Medikamenten eine lokale Betäubung. Der Einsatz dieser Methode ist allerdings nicht für alle Patientinnen und Patienten geeignet, die sich einem Eingriff an der Lunge unterziehen müssen.

Aktuell wird diese Methode am Klinikum Ingolstadt nur bei kleineren Eingriffen ohne Entfernung von Lungengewebe eingesetzt. Durch eine gezielte Auswahl, welche gemeinsam durch die Thoraxchirurgen und Anästhesisten erfolgt, soll diese Methode in Zukunft auch bei Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs angewandt werden.

Die Operation stellt hohe Anforderungen an das OP-Team im Klinikum Ingolstadt

Gleichzeitig stellt der Eingriff hohe Anforderungen an das OP-Team. „Ich bin sehr froh, dass wir am Klinikum Ingolstadt auf ein hoch spezialisiertes Anästhesieteam zurückgreifen können, das solche anspruchsvolle Anästhesieverfahren beherrscht“, sagt Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer Medizin, Pflege und Informationstechnologie sowie Ärztlicher Direktor am Klinikum Ingolstadt. Im Verlauf der Operation muss es jederzeit möglich sein, doch noch auf eine künstliche Beatmung umzusteigen. (AZ)