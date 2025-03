Kontaktlos bezahlen und ohne Ticket parken

Das Parken in Ingolstadt wird zukunftsorientierter. Die IFG Ingolstadt setzt dabei auf nachhaltige und digitale Parklösungen. Mit neuen E-Ladestationen, einer modernen Bezahltechnologie und einem verbesserten Parkleitsystem wird das Parken einfacher und effizienter. Diese Maßnahmen sind laut IFG Teil einer umfassenden Strategie, die den Komfort für Autofahrer erhöhen soll und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert.

In allen Parkeinrichtungen steht eine kontaktlose Bezahlung per Smartphone oder Smartwatch – auch ohne App – zur Verfügung. Der Ausbau der ticketlosen Parkeinrichtungen, wie bereits erfolgreich im Parkhaus Arena umgesetzt, wird in den kommenden Jahren folgen. Dadurch entfällt das Papierticket, was umweltfreundlich ist. Wie die IFG mitteilt, sei dies ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Parkraummanagement. Dank der neuen Technologie profitieren die Nutzer von einer schnelleren und bequemeren Abwicklung beim Parken. Langes Warten oder Anstellen am Kassenautomaten und auch eine längere Wartepause an der Ausfahrtschranke gehört damit der Vergangenheit an.

Neue Schilder weisen in Ingolstadt den Weg zu freien Parkmöglichkeiten

41 neue Schilder (29 digitale, zwölf statische) im modernisierten Parkleitsystem optimieren die Parkplatzsuche durch frühzeitiges Anzeigen von freien Stellplätzen und vermeiden so Stau und Umweltbelastung. Daneben informieren die digitalen Anzeigen auch über entsprechende Veranstaltungen und weisen damit den idealen Weg, zu den freien Parkplätzen der Eventlocation. Mit dem neuen Parkleitsystem sind auch das Hotel und Congress Centrum sowie das neue Parkhaus Arena in das gesamte Parksystem in Ingolstadt mit eingebunden. Durch eine bessere Lenkung des Verkehrsaufkommens wird das Parken in der Innenstadt erleichtert, und unnötiger Parksuchverkehr kann reduziert werden. Die Umstellung erfolgt ohne Verkehrsbehinderungen, die Fertigstellung ist für April 2025 geplant.

Beim Parkhaus in der Arena kann man in Ingolstadt bereits ohne Ticket parken. Foto: IFG Ingolstadt, Pitterle

Das Fahren mit E-Fahrzeugen setzt die Möglichkeit des Ladens voraus. Seit 2016 wurden deshalb von der IFG in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Ingolstadt (SWI) insgesamt 56 E-Ladepunkte an verschiedenen Standorten im öffentlichen Parkraum installiert. Das Laden erfolgt einfach per Ladekarte oder der Stadtwerke-App „SWI e-motion“. Damit wird Fahrern von Elektro- und Plugin-Hybridfahrzeugen/Hybridfahrzeugen eine bequeme Mög-lichkeit geboten, ihre Fahrzeuge während des Parkens aufzuladen. Weitere Informationen gibt es unter www.ingolstadt-ifg.de/parkin/parkservice/e-mobilitaet. (AZ)