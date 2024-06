Ingolstadt

Kripo sucht Zeugen: Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt eingebrochen.

In der Lutzstraße in Ingolstadt sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Lutzstraße in Ingolstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 27. Mai und Mittwoch durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Nachdem sie dort mehrere Teppiche und Bilder erbeutet hatten, verließen sie mit diesen unerkannt das Anwesen. Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt - Polizei sucht Zeugen Hinweise, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch stehen könnten, werden von der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegengenommen. (AZ)

