Schlag ins Gesicht: Ladendieb fliegt aus einem Erotikmarkt

Ein Ladendieb hat am Montagnachmittag die Polizei in Ingolstadt beschäftigt. Wie es im Polizeibericht heißt, war der Mann in einer Tankstelle an der Manchinger Straße aufgefallen, weil er dort Artikel im Wert von zehn Euro in seinem Rucksack gesteckt, aber nicht bezahlt hat. Stattdessen ist er geflüchtet.

Ein 25-Jähriger hat in Ingolstadt die Mitarbeiterin eines Erotikmarkts geschlagen

Ganz in der Nähe hat ihn schließlich eine Streifenbesatzung erwischt und die stellte fest, dass der Mann auch in einem Supermarkt an der Eriagstraße Waren im Wert von rund 50 Euro gestohlen hatte. Überdies hat er auf seiner Flucht in einem Erotikmarkt eine Mitarbeiterin beleidigt und ihr ins Gesicht geschlagen. Als er schließlich versucht hat, über einen Zaun auf das Gelände eines Clubs an der Steinheilstraße zu gelangen, beleidigte er eine weitere Frau. Um weitere Straftaten zu verhindern, kam der 25-Jährige in Gewahrsam. (AZ)