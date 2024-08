Mann im Rausch verletzt und bestohlen

Am frühen Sonntagmorgen fand ein aufmerksamer Bürger im Grünstreifen der Harderstraße in Ingolstadt einen am Boden liegenden Mann. Dieser wies Schwellungen im Gesichtsbereich auf, teilt die Polizei mit. Weiterhin gab er an, dass ihm jegliche mitgeführten Gegenstände gestohlen wurden. Ein Alkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Aufgrund von Gedächtnislücken konnte er keine genaueren Angaben machen. Was dem Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugestoßen ist, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)

