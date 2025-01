Mann mit Messer im Auto unterwegs

Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr wurde in der Münchener Straße in Unsernherrn ein 34-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem hatte er offen in der Mittelkonsole ein Einhandmesser liegen, berichtet die Polizei. Die Weiterfahrt des 34-Jährigen wurde unterbunden und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz und dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

