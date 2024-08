Mann schlägt mit Beinprothese auf 19-Jährigen ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.45 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Neuburger Straße in Ingolstadt zwischen zwei Männern zu einem Streit wegen eines zu lauten Handys. Im Zuge des Streitgespräches schlug der 28-jährige Mann mit den Fäusten und einer Beinprothese auf seinen 19-jährigen Kontrahenten ein, berichtet die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Beinprothese dem jüngeren Mann gehört. Dieser soll laut Angaben des älteren Beschuldigten ebenso damit zugeschlagen haben. Aufgrund der Verletzungen des jüngeren Mannes musste ein Rettungswagen zur medizinischen Behandlung hinzugezogen werden. Die Männer erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

