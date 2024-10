Mit Fußballern über die Herausforderungen des Lebens sprechen

Der November ist der Monat der Männer und wird deshalb auch „Movember“ genannt. Der Begriff ist ein Kofferwort, gebildet aus „moustache“ (Schnurrbart) und „November“. Damit wird eine Art des Fundraising bezeichnet, die ihren Ursprung in Australien hat, mittlerweile aber auch in anderen Ländern wie etwa Deutschland angekommen ist. Dabei lassen sich Männer während des gesamten Monats einen Schnurrbart wachsen und machen so auf die Gesundheitsprobleme von Männern aufmerksam, die häufig noch vernachlässigt oder gar tabuisiert werden. Die Schnurrbartträger sammeln Spenden zur Erforschung von und Vorbeugung gegen Prostatakrebs. Außerdem findet am 3. November der Weltmännertag und am 19. November der Internationale Tag des Mannes statt. Am zweiten Datum wird auch der Ingolstädter Männertag gefeiert, der heuer bereits zum neunten Mal begangen wird.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Talkrunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis